Ultimele amănunte despre revenirea lui Budescu la FCSB: „Și-a reziliat contractul cu Damac!”

Mijlocașul român în vârstă de 32 de ani și-ar fi întrerupt colaborarea cu echipa din Zona Golfului, după doar câteva luni de la semnarea angajamentului!

Constantin Budescu s-a aflat într-o formă de zile mari după transferul în Arabia, iar evoluțiile sale au reușit să îi salveze pe cei de la Damac de la retrogradare în sezonul precedent. Deși mai este foarte puțin timp din perioada de mercato, „Budi” nu știe încă pentru ce formație va evolua de acum înainte, asta după ce saudiții au început deja noul an competițional, iar românul a fost sărit din schemă.

Așteptat la FCSB de către Gigi Becali, mai ales după plecarea lui Olimpiu Moruțan, Constantin Budescu are șanse minime să ajungă sub comanda lui Edi Iordănescu. Anunțul a fost făcut de MM Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, care a dezvăluit că românul a reziliat cu Damac, însă are un contract pe masă din partea unui club din Qatar.

”Budescu tocmai ce şi-a reziliat contractul cu Damac şi are contract pe masă de la o echipă din Qatar. Nu putem să venim la nivelul la care el are oferta şi probabil că va merge în Qatar”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Constantin Budescu a mai evoluat pentru FCSB în perioada iulie 2017-iulie 2018, atunci când a fost transferat de către arabii de la Al-Shabab. 1.500.000 de euro este cota de transfer a mijlocașului ofensiv în vârstă de 32 de ani.