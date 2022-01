Ultimele detalii despre accidentarea lui Ivanov! Cum se simte și ce diagnostic a primit

Mijlocașul bulgar a avut parte de un debut de coșmar în tricoul lui Dinamo, asta după ce a fost scos pe targă la doar câteva minute de la intrarea pe teren!

Antoni Ivanov a fost transferat chiar în această săptămână de la CS U Craiova, iar Flavius Stoican a decis să îl arunce în luptă încă de la partida din această seară. Introdus în minutul 39 al partidei, Ivanov s-a izbit violent de Darius Olaru în minutele de prelungire ale primei reprize și a fost transportat de urgență la spital.

Întrebat despre situația jucătorului său, Flavius Stoican a dezvăluit că Ivanov se simte bine acum. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a suferit un hematom, însă are șanse destul de mari să fie apt pentru duelul cu FC Botoșani, următorul din Liga 1 pentru dinamoviști.

„Accidentarea lui Ivanov nu este atât de gravă. Are un hematom, într-adevăr, pentru că a fost o lovitură foarte dură, dar nu este ceva foarte grav. Cred că la meciul de la Botoșani îl voi avea. (n.r. dacă mai are variante pentru meciul din etapa următoare) S-ar putea ca mâine să ne vină un nou jucător. Din ce am înțeles este un om de atac.”, a spus Stoican, după meci.