Ultimele detalii despre transferul lui Paul Iacob la FCSB: „Dacă şi-l doresc cu adevărat, să-l ia!”

Paul Iacob (25 de ani) a intrat în atenția celor de la FCSB, iar anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali!

Roș-albaștrii au pus ochii pe fundașul central al celor de la Chindia, însă aceștia urmăresc să pună mâna pe fotbalist abia din vară, atunci când devine liber de angajament. Iacob se află în ultimele luni de contract cu dâmbovițenii, iar președintele clubului, Marcel Ghergu, este dispus să se așeze la masa negocierilor și așteaptă o ofertă concretă din partea vicecampioanei României.

„Avem şi noi destulă experienţă să putem gestiona un astfel de moment. Pentru noi şi jucător e simplu. Dacă şi-l doreau în mod expres, el avea o clauză de eliberare, putea fi transferat chiar şi acum. Probabil au fost discuţii. Dacă şi-l doresc cu adevărat, să-l şi ia. Eu am discutat mult cu Iacob, probabil va rămâne şi în continuare.

Presiunea nu pe noi este. Nu cred că asta a fost intenţia lor. Probabil şi l-au dorit. El e un jucător puternic, nu-mi fac nicio problemă. Probabil va juca azi, e un jucător de bază al nostru. Sunt probleme diferite. Yuri e posibil să plece de azi la CFR, la Iacob nu se pune problema de aşa ceva în momentul ăsta. La Mediaş e şi o situaţie deosebită, cu neplata salariilor, cu problemele financiare. E o situaţie total diferită faţă de aceasta”, a spus Ghergu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

MM Stoica a confirmat interesul pentru Paul Iacob

,,Da, s-a discutat despre Paul Iacob, dar nu cred că mai are niciun rost să discutăm că suntem interesaţi. Nu s-a aflat de la mine. Nu are talia lui Dawa, dar e interesant. Gică l-a dat la Târgovişte, asta poate fi o problemă. El nu a jucat fundaş central, provenea din mijlocaş defensiv. Repet… Mi-a plăcut cum a jucat, la meciul cu FC Argeş are şi el o parte de vină la golul lui Işfan.

M-a deranjat că a apărut că-l vrem, că nu vreau licitaţii. Pentru mine, cel mai bun fundaş central din România e Planic, nu că l-am adus eu sau l-am văzut eu. Avea viteză, avea joc aerian, nu avea pasă lungă. Doar că lui Gigi nu i-a plăcut. Mulţi din fotbal zic că nu le-a plăcut. Mi-a plăcut, l-am văzut bun, aşa l-am văzut eu. În Israel el a jucat senzaţional şi e cotat bine acolo. Căutăm alţii, nu e problemă. O să mă întâlnesc cu Lucian Marinescu, agentul lui Iacob, şi o să-i spun că nu… Sunt alte echipe în vară care caută, când devine liber”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

Paul Iacob este unul dintre jucătorii de bază ai trupei lui Emil Săndoi. Fundașul central a ajuns la Chindia în vara lui 2020, sub formă de împrumut de la Farul. Un an mai târziu, Iacob a fost transferat definitiv de formația din Târgoviște, într-o afacere în urma căreia Marian Aioani a ajuns sub comanda lui Gică Hagi.