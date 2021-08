Ultimele două lovituri date de o echipă din Liga 1! Doi jucători tocmai au semnat contractele

FC Botoșani a anunțat astăzi transferurile a doi fotbaliști care să completeze lotul lui Marius Croitoru.

Astfel, Robert Neciu și Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte au semnat cu moldovenii și vor întări compartimentul defensiv al echipei finanțate de Valeriu Iftime. Primul este un fundaș stânga venit de la Farul, dar care ultima oară a fost legitimat la U Cluj, în timp ce Tchakonte este un fundaș central camerunez care a evoluat și pentru naționala țării sale, acolo unde a fost coechipier cu fostul fotbalist al Botoșaniului, Ngadeu. Ambele sosiri au fost anunțate prin mesaje postate pe contul oficial al clubului de pe o rețea de socializare.

”Robert Neciu a semnat cu FC Botoşani! Fundaşul stânga în vârstă de 22 de ani s-a alăturat lotului condus de Marius Croitoru, semnând pe trei ani cu gruparea roş-alb-albastră. Neciu a mai jucat la Viitorul Constanţa şi Chindia Târgovişte, făcând junioratul la Academia Hagi şi având 15 partide la naţionalele de juniori ale Romaniei. Bine ai venit, Robert Neciu!.

Joyskim Aurélien Dawa Tchakonte a semnat cu FC Botoşani! Născut în Franţa şi cu cetăţenie cameruneză, Aurélien Dawa are 25 de ani şi a jucat la Valmiera (Lituania), FK Mariupol (Ucraina), Gil Vicente (Portugalia) şi AS Monaco B şi are opt selecţii la echipa naţională a Camerunului, fiind coleg cu „Mişu” Ngadeu, fostul căpitan al roş-alb-albaştrilor. Bine ai venit, Aurélien Dawa!”, sunt prezentările celor doi.