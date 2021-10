Ultimele vești despre situația lui Alexandru Răuță: „Nu e o problemă cardiacă!”

Derby-ul de aseară dintre Dinamo și Rapid a creat momente de panică în Ștefan cel Mare, asta după ce mijlocașul „câinilor” a fost luat cu targa și urcat în Ambulanță!

Alexandru Răuță s-a prăbușit pe teren fără să fie atins de cineva și nu mai putut continua duelul cu Rapid. Mijlocașul a acuzat probleme de respirație și a fost imediat conectat la tubul de oxigen. La aproximativ 24 de ore de la evenimentul nefericit, Iuliu Mureșan a oferit cele mai noi informații despre starea fotbalistului dinamovist.

„Noutatea e că am avut antrenament, la 16:00, şi el a fost acolo. E foarte bine. Sâmbătă seara şi eu m-am speriat, când l-am văzut că a stat câteva minute inert pe gazon. Am reuşit să sun pe cineva din staff. Cineva de la salvare ar fi spus că are o stare febrilă, dar nu justifica ce am văzut.

Duminică nu s-a antrenat. S-a făcut EKG, e foarte bine, a fost testat anti-Covid şi a fost negativ. A fost dus la Spitalul Floreasca, acolo a fost observat în timp şi după două ore i s-a dat drumul. A fost consultat de cardiolog şi a fost lăsat să meargă acasă.

Mi-e greu să zic ce a fost. Poate fi o tulburare de ritm cardiac, dar, discutând cu el, şi medicii au constatat… Nu e o problemă cardiacă, ci de natură respiratorie. Şi la anumite afecţiuni respiratorii poţi avea dureri în piept. I s-a recomandat repaos câteva zile şi mai e nevoie de câteva investigaţii. Dar eu cred că va reveni destul de repede la antrenament.

Duminică era foarte bine, când am vorbit cu el. Toată lumea s-a bucurat când a venit la antrenement, nu a făcut antrenament. S-a exclus originea cardiacă a stării lui, că ăla e un lucru periculos. Dacă e de natură respiratorie, nu e o aşa o problemă mare” , a declarat Iuliu Mureşan, potrivit Telekom Sport.