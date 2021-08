Ultimul erou al derby-ului Rapid – FCSB s-a retras la 27 de ani. “Am fost erou la Rapid!”

La ultima întâlnire directă, în urmă cu şase ani şi jumătate, Rapid a învins FCSB în Ghencea, scor 1-0.

Rezultatul a fost unul surprinzător la acea vreme. Rapid se apropia cu viteză de faliment sub conducerea lui Valerii Moraru, iar în teren evoluau Săpunaru, Daniel Niculae sau Pancu, reveniţi pentru a pune umărul la salvarea clubului.

Cehul roşcovan pe nume Marcel Gecov a dat lovitura în minutul 60. Mijlocaşul evoluase în carieră la Slavia Praga, Slovan Liberec, Fulham sau Gent. La un an după reuşita din Ghencea, Gecov s-a retras din fotbal. Presa din ţara natală a dezvăluit cu ce se ocupă acum fostul jucător.

Ajuns la 33 de ani, Gecov a preluat castelul renascentist Kounice din Cehia pe care îl va restaura și transforma în complex hotelier, cu restaurant, piscină încălzită și sală de evenimente. Investiţia totală se ridică la opt milioane de euro.

“Nu mai urmăresc fotbal de când m-am lăsat. Mai joc fotbal de plăcere cu prietenii, dar atât. Nu sunt împotriva fotbalului, dar am mult mai multe alte lucruri de făcut.

La București am jucat cel mai bun fotbal al meu! Cumva de așteaptat, pentru că aveam sânge balcanic în vene, prin bunicul meu, care e bulgar. Fanii Rapidului adorau echipa, eu am și înscris și am fost un erou pentru ei” – a rememorat Gecov pentru “PročNe”, publicaţie citată de playsport.ro.

Cehii au mai scris şi despre colecţia de maşini de lux a lui Gecov, care produce şi lenjerii de pat cu propriul brand.