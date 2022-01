Un antrenor român, uluit de evenimentele din Kazakhstan: „Sper să se calmez lucrurile”

Ioan Andone a antrenat în țara în care în acest început de an au loc revolte ale maselor de oameni nemulțumiți de corupția din fosta republică sovietică.

Actualul conducător al divizionarei a treia Corvinul Hundeoara le-a pregătit în Kazakhstan pe Astana și Aktobe, în 2013 și respectiv 2015.

„Să știți că nu am auzit de nicio problemă în cele două perioade. Niciun scandal, criminalitate, ne plimbam liniștiți pe stradă. În cele două echipe am avut și mulți fotbaliști kazahi, care, sigur, erau mai impulsivi pe teren, mai arțăgoși, dar niciodată în afara fotbalului. Era ordine și disciplină peste tot. Sigur, pe lângă ce am văzut cu toții acum, de creșterea bruscă a prețului la carburanți, să știți că, după ce am plecat de acolo, am aflat că tenge-ul, moneda națională, se devalorizase”, a dezvăluit Ioan Andone pentru Gsp.

Președintele statului din Asia Centrală a cerut ajutoru, Rusiei pentru a se restabili ordinea ca urmarea a ciocnirilor între manisfestanți și forțele de ordine soldate de ja cu zeci de morți.

„Sper să se calmeze lucrurile, pentru că e unul dintre locurile în care aș reveni cu drag. Și nu doar la Nur-Sultan, cum se numește acum Astana. Ci și în fosta capitală, Alma-Ata. Să ai un oraș extraordinar, ca Alma-Ata, și imediat lângă, nu la 100 de kilometri, fix lângă muntele de peste 4.000 de metri e extraordinar. Kazahstanul e țara în care am avut rezultate bune, am dus două echipe în cupele europene, și nu-mi vine să cred ce citesc”, a completat oficialul ardelenilor.

