Un celebru fotbalist a primit a treia doză de vaccin: „Luptăm pentru a reveni la normalitate”

Căpitanul echipei Juventus Torino şi al naţionalei Italiei, Giorgio Chiellini, a anunţat că a fost vaccinat cu a treia doză de vaccin împotriva coronavirusului.

“În această dimineaţă am primit a treia doză de vaccin împotriva Covid-19. Datorită vaccinului şi echipamentelor de protecţie personală, luptăm pentru a reveni la normalitate. Să facem toţi ce depinde de noi, să ne vaccinăm pentru noi şi pentru a proteja persoanele fragile”, a scris Chiellini, pe Twitter.

Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19.

Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità.

Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili. pic.twitter.com/4VU0PNTQ49

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 2, 2021