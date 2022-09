Un dinamovist în vârstă de 21 de ani pune capăt carierei: „Și-au bătut joc de mine! Mi-au stricat viitorul”

Claudiu Stan, mijlocaș central la Dinamo, a luat decizia de a renunța prematur la cariera de profesionist.

„Cei mai buni juniori de la Dinamo au fost dați la o parte”, atrage atenția Claudiu Stan

Jucătorul, care duminică va împlini 21 de ani, a debutat anul trecut la prima echipă a „câinilor”, iar vara aceasta a făcut pregătirea sub comanda antrenorului Ovidiu Burcă.

„Am făcut pregătirea de vară cu ei, doar că voiau să ajung la Săftica cu 2.000 de lei salariu, iar eu cheltuiam pe transport 2.500 de lei şi nu au vrut să mă ajute. Am vrut să renunţ la masa credală, unde am patru mii de euro, că am avut 7-8 luni restanţă!

Eu am meciuri la națională (n.r – selecționata U19). Am câștigat de două ori finala pe țară, am fost declarat cel mai bun jucător. Am luat peste 25 de trofee, printre care două finale pe țară.

Am ieșit cel mai bun jucător la ambele, cu hat-trick la prima dintre ele. De asta a ajuns Dinamo unde e, pentru că cei mai buni juniori de la Dinamo au fost dați la o parte.

În situația mea mai sunt mulți jucatori. Suntem cam cinci-șase anul ăsta. Au mai fost în trecut și mai mulți. Și așa o sa fie mereu! Mulți nu au curaj, dar mie mi-a ajuns. Nu fac fotbal să dau bani de la mine!”, și-a strigat supărarea jucătorul.

Claudiu Stan a avut ofertă de la Sporting Lisabona în 2019, dar Dinamo nu l-a lăsat

Claudiu Stan este convins că Dinamo îl ține doar ca să-și bată joc de el. „Nu am unde sa mai încerc să joc, pentru că cei de la Dinamo nu vor să îmi rezilieze! Dacă aveam câteva mii de euro, poate îmi reziliau. Dar pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de lei pe lună!

Și mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine. Mereu am jucat la un an mai mare decât categoria mea de vârstă, am fost căpitan…

Am avut ofertă de la Sporting Lisabona acum 3 ani și nu au vrut să mă lase să plec. Mi-au stricat viitorul! Au zis că mă iau la prima echipa, m-au păcălit să semnez pe 2.000 de lei, că îmi fac act adițional.

Dar după două antrenamente, m-au trimis la echipa a doua fără explicație, cu toate că dădusem un test fizic și îl trecusem în fața unor jucători care aveau peste 20.000 de euro salariu. Eu nu aveam cu ce să ajung la antrenament, dar mă «jucam» cu jucătorii străini.

M-am chinuit de mic. Am fost cel mai bun și nu că o spun eu, trofeele o spun! E frustrant să vezi alți jucători mai slabi, care sunt pe același post cu tine, iar tu să nu joci… Și să nu ai șansa măcar de a o face…”, a precizat fotbalistul pentru gsp.ro.

„La Dinamo, trebuie să ai bani să joci!”, acuză Claudiu Stan

Mijlocașul susține că atunci când am fost accidentat a trebuit să-și suporte singur toate cheltuielile, chiar dacă în contract scrie că este obligaţia clubului.

„Dar bine că se aduc jucători de Liga 5 pe salarii de 5.000 de euro, mult mai slabi. Plus de asta, sunt interese foarte mari acolo! De asta a ajuns Dinamo unde e, pentru că cei mai buni juniori de la Dinamo au fost daţi la o parte.

Am fost de patru-cinci ori la club cu toată familia, să le spunem situaţia, să le spunem că nu ne descurcăm. Şi mi-au au spus sa îmi găsesc în altă parte. Dar împrumut, nu m-au lăsat liber.

Cei de acolo şi-au pierdut toţi copiii talentaţi, pe toţi i-au pierdut! Pentru că sunt oameni în staff care nu îmi vor binele.

Nu mai spun că, atunci când am fost accidentat, a trebuit să-mi suport singur toate cheltuielile, chiar dacă în contract scrie că este obligaţia lor. Cinci mii de lei am cheltuit pentru recuperări la genunchi, asta din cauza sinteticului de la juniori!”

Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi. Am fost de patru-cinci ori la club, dar ne-au expediat. La Dinamo, trebuie să ai bani să joci! Nu faci bani din fotbal la Dinamo”, a mai spus Claudiu Stan.