Un dublu campion al Franței va debuta în naționala României de rugby, în meciul cu Olanda

Naționala de rugby a României va întâlni sâmbătă, 19 martie, în ultimul meci al ediției 2022 a Rugby Europe Championship, Țările de Jos. Partida va avea loc la Amsterdam, ora 14:00, pe terenul din cadrul National Rugby Center și face parte și din campania de calificare la Cupa Mondială din Franța.

Originar din Republica Moldova, Victor Leon, care e dublu campion al Franței, va debuta în naționala de rugby a României în meciul cu Țările de Jos.

„Am copilărit pe marginea Prutului, adică am vorbit, am mâncat, am trăit românește. Când am început la Dinamo în 2009 nu prea credeam, era un vis ca să ajungi la lotul României. După aia am debutat la echipa națională a Moldovei și nu am mai putut să negociez cu România. Dar mă bucur că am ajuns în sfârșit aici” – Victor Leon, jucător naționala de rugby a României.

În vârstă de 33 de ani, Victor Leon vrea să meargă la Cupa Mondială.

„Am fost 2017 și 2018 campion, am avut două titluri. E ceva unic în Franța să fii campion, rămâne gravat acolo undeva. E un sentiment foarte frumos, plăcut, pe care trebuie să-l trăiești ca să simți cu adevărat ce înseamnă să fii campion în Franța. Da, cred că voi avea emoții la imn, pentru că am trăit de multe ori imnul aici pe Arcul de Triumf, pe vechiul stadion și chiar e un sentiment frumos” – Victor Leon, jucător naționala de rugby a României.

Chiar dacă se află în cantonament cu naționala, Victor Leon nu poate uita ce se întâmplă în Ucraina.

„Discuțiile au fost cam de prin 2018, atunci când cu băieții din Club 16 am pornit toți sub același steag. De atunci s-au pornit discuțiile cu federația. Eram convins că vin aici, fiind produs românesc, fiind aici la Dinamo mulți ani în care am învățat practic rugby-ul la Dinamo” – Victor Leon, jucător naționala de rugby a României.

Pentru această partidă, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 32 de jucători, 18 înaintași și 14 treisferturi. Stejarii Andre Gorin, Ionel Melinte, Nicolas Onuțu și Mihai Macovei au fost lăsați acasă din motive personale, urmând a se alătura grupului zilele următoare. De asemenea, Marius Simionescu a părăsit accidentat meciul cu Georgia de sâmbătă, staff-ul medical încercând în aceste zile recuperarea lui.

Echipa nu se poate baza pentru acest ultim meci din REC2022 nici pe Tudor Boldor, uvertura Stejarilor ieșind accidentată la umărul stâng în minutul 46 al partidei cu Lelos, el urmând să sufere o intervenție chirurgicală.

Lotul României pentru Țările de Jos:

Pilieri: Alexandru Gordaș (CS Dinamo), Vasile Balan (CSA Steaua), Costel Burțilă (RCHCC), Dorin Tică (CS Dinamo), Victor Leon (Colomiers)

Taloneri: Florin Bărdașu (CSA Steaua), Tudor Butnariu (CSA Steaua), Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare)

Linia a II-a: Andrei Toader (CS Dinamo), Marius Iftimiciuc (Perigueux), Adrian Moțoc ( Stade Aurillac), Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare)

Linia a III-a: Vlad Neculau (SCM Timișoara), Dragoș Ser (CSA Steaua), Kamil Sobota (CSA Steaua), Andre Gorin (RCHCC), Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Macovei (Colomiers)

Mijlocaș la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Alexandru Țiglă (CSM Știința Baia Mare)

Mijlocaș la deschidere: Daniel Plai (CSA Steaua)

Aripi/ Fundaș: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Marius Simionescu (CS Dinamo), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Sioeli Lama (CSA Steaua), Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare), Ionel Melinte (RCHCC)

Centri: Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Vlăduț Popa (CSA Steaua), Nicolas Onutu (CS Vienne)

Staff: Andrew Robinson – antrenor principal, Stephen Scott – antrenor înaintare, Sosene Anesi – antrenor treisferturi