Un film cu FCSB? Darius Olaru, încântat de idee: „Mi-ar plăcea, a fost un an de neuitat pentru noi!”

FCSB a devenit campioana României în acest sezon cu 3 etape înainte de finalul stagiunii. Bucureștenii nu mai bifaseră această performanță de 9 ani.

Prezent la lansarea filmului „În inima Naţionalei – Din vestiar până în Germania”, Darius Olaru a comentat pe seama producției unei asemenea pelicule, fiind încântat de ideea realizării unui film și cu FCSB, echipa sa de club.

„Mi-ar plăcea, a fost un an de neuitat pentru noi!”

„Aştept să văd şi filmul. Am ceva emoţii, după cred că o să fie mai bine. Nu cred că semăn cu vreun actor.

Noi nu ne aşteptam să se facă un film, nu ne gândeam că vom ajunge să fim actori. Aştept şi eu să văd ce va fi şi cred că va fi un film interesant.

Cumva, nouă nu ne place să vorbim la interviuri, să fim cu camerele după noi, dar ne bucurăm la sfârşit când vedem că a ieşit un film clar. Nu mai ştiu dacă ne-au prins cu ceva, aştept să văd.

(n.r. film la FCSB) Mi-ar plăcea, a fost un an de neuitat pentru noi. Ne-am calificat la EURO şi am câştigat şi titlul. A fost un an minunat.

(n.r. se face partea a doua după calificarea la Mondial?) Ar fi un vis devenit realitate pentru toţi, nu numai pentru mine. Ne gândim, după EURO, să luăm pas cu pas. Ne gândim şi acolo.

(n.r. cine ar fi potrivit pentru cinematografie) Denis Alibec şi Florinel Coman”, a declarat Darius Olaru, conform AS.ro.