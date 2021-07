Un fost campion cu CFR e gata să joace pentru Dinamo: ,,Aş accepta, normal! Am lucrat şi cu Bonetti”

Dinamo n-a scăpat de problemele financiare, iar miercuri, 28 iulie, l-ar putea pierde gratis şi pe Paul Anton, care şi-a depus memoriu pentru a fi declarat jucător liber de contract.

Cristi Bud, fost campion cu CFR Cluj şi în prezent atacant la Dunărea Călăraşi, spune că ar accepta să joace pentru Dinamo chiar în condiţiile care sunt acum în Ştefan cel Mare.

Acesta spune că a lucrat chiar şi cu Dario Bonetti o scurră perioadă la începutul carierei sale, pe când italianul o pregătea pe Juve Stabia.

,,Aș accepta, normal. Una e să pățești ceva la Dinamo, alta e la Călărași. Am lucrat cu domnul Mureșan, am lucrat o perioadă scurtă și cu domnul Bonetti, la Juve Stabia. La începutul carierei mele, eram la Liberty Salonta, am avut o experiență în Italia. Am semnat cu Juve Stabia și am stat două-trei săptămâni și am plecat. Nu mi-a plăcut.

Este greu, am trecut prin astfel de perioade (n.r.- cu probleme financiare). La meci, uiți de probleme, dar în săptămâna premergătoare, la antrenamente, la pregătire, e greu. O săptămână, două, o lună, două, trei, mai duci, dar după aia ce faci? Îți vin ratele, ai copil acasă…”, a declarat Cristi Bud, pentru Digisport.