Un fost fotbalist al FCSB dezvăluie calvarul prin care a trecut: „M-au obligat să joc titular”

Alexandru Stan (33 de ani) a fost transferat în 2018 la FCSB. A semnat pe 3 ani, dar din cauză că nu s-a recuperat în totalitate după o operație a ajuns la echipa a doua a clubului. El îi acuză pe oficialii clubului că l-au obligat să joace titular în cupele europene.

„Am fost obligat să joc la 4 luni și jumătate după operație”, afirmă Alexandru Stan

Fundașul, campion cu Astra în sezonul 2015/2016, a fost legitimat la FCSB trei ani, dar a prins doar 14 meciuri la prima echipă. Jucătorul a detaliat calvarul prin care a trecut.

„Când am semnat cu FCSB, cu un ochi am râs, cu unul am plâns pentru că știam ce mă așteaptă acolo. Am avut ghinion că m-am accidentat la antrenament.

M-am operat, a fost o perioadă grea, nu știu dacă pot să spun că am fost obligat să joc la patru luni și jumătate după ce m-am operat.

A fost un meci în Europa League. Mi s-a transmis înainte de meci că o să joc 10 minute și m-am trezit titular. La pauză am ieșit pentru că m-a durut foarte tare piciorul. Nu aveam dureri înainte de meci, dar nici nu am trecut prin toată perioada de recuperare. Mai trebuia să fac chestii importante, dueluri, sprinturi…

Am intrat la meci așa. Acum nu mai contează, că jucam 5 sau 10 minute, se putea întâmpla orice. Mi-a cedat genunchiul, am ieșit la pauză pentru că mă durea foarte tare și de acolo a început coșmarul.

Următorul an, pe 13 ianuarie, m-am operat din nou la genunchi, apoi nu am mai avut susținere din partea clubului”, a declarat Alexandru Stan pentru Digi Sport.