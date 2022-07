Un fost internațional îl pune la punct pe Florin Tănase: „Reprezintă ceva la FCSB, dar s-a pripit”

Căpitanul FCSB, Florin Tănase, a declarat după remiza cu “U” Cluj-Napoca, 1-1, din prima etapă a Superligii, că vicecampioana are un lot subțire. Andrei Cristea l-a pus la punct.

„Florin Tănase reprezintă ceva la FCSB, dar și eu cred că s-a pripit”, spune Andrei Cristea

Florin Tănase se află în dizgrația patronului FCSB, Gigi Becali, după declarațiile date la finalul meciului din prima etapă a Superligii, 1-1 pe teren propriu cu “U” Cluj-Napoca.

Fostul atacant Andrei Cristea, în prezent antrenor al clubului Dinamo din Liga 4, patronat de Nicolae Badea, consideră că Tănase s-a grăbit cu acele afirmații făcute în fața camerelor TV.

„Este o situație mai complexă. În momentul în care credeam că e liniște la FCSB și va fi anul lor, se pare că a intervenit ceva. Tănase reprezintă ceva, totuși, la FCSB, însă și eu cred că s-a pripit.

Discuțiile, în general, se poartă între jucător și club, în spatele ușilor deschise. În momentul în care ieși în presă și îți spui părerea, chiar dacă ești sincer și ai dreptate, de multe ori nu cred că ajută”, a declarat Andrei Cristea pentru Digi Sport.

Ce a declarat Florin Tănase după meciul FCSB – “U” Cluj-Napoca 1-1

La finalul confruntării de pe Arena Națională, căitanul FCSB a recunoscut că echipa roș-albastră a făcut un joc slab, chiar dacă a avut câteva șanse de a înscrie. „Trebuia să pasăm mai mult, nu am reușit și am făcut acest egal. Au jucători cu experiență, nu ne-au surprins.

Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă. Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului.

E primul meci, nu putem să tragem concluzii. Când luăm gol, poate greșim și noi sus. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat.

Șerban e un copil, nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaș la începutul meciului, apoi a fost mai reținut. Ne apucăm acum să criticăm jucătorii?

Poate că am avut și penalty, dar noi trebuia să jucăm mai bine. Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: ‘Domne, lotul, lotul!’.

Dar avem și copii. ‘Avem cel mai bun lot’. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta în Conference League, nu vom avea nicio șansă”, a declarat Florin Tănase.

Gigi Becali vrea să scape de Florin Tănase

Patronul FCSB a recunoscut că are o ofertă de 3 milioane de euro pentru căpitanul Florin Tănase și intenționează să-i dea drumul jucătorului.

„Cred că o să plece, nu știu. În 3-4 zile. El deja e ca și plecat. Trei milioane de euro am luat pe el. Când e, e ca și gata. Acum spun că 90%, dar 10% nu se știe.

Ce să fac? Nu mai știu nici eu ce să cred și ce să fac. Ce să zic? Nu știu. N-ai văzut că Tănase e și patron, și antrenor? ‘N-avem lot’… Joacă, bă, tu, fotbal! Nu că m-a deranjat… Păi dacă tu nu joci nimic în prima repriză, apoi dai vina pe alții… Păi tu n-ai jucat!”, a declarat Gigi Becali.

„Nu are absolut nicio noimă ce spune Florin Tănase”, a fost reacția lui Mihai Stoica

Și managerul general al FCSB, Mihai Stoica, l-a pus la zid pe Florin Tănase. „Nu are nicio noimă ce spune Tănase. Dacă discuția asta era după 10 etape, cu jucători accidentați, înțelegeam.

Cum să vorbești de lot la prima etapă? Ce copii avem? A jucat Musi, a jucat Tănasă? Nu are absolut nicio noimă ce spune! Poate să simte orice, dar nu are sens.

O să îi explic mâine că tot ce a spus nu are niciun sens. Nu de asta am făcut noi 1-1 cu U Cluj, că am avea mulți copii în lot. Atât m-a deranjat, că nu are sens. El e un băiat foarte deștept, dar a spus lucruri fără sens.

Nu am pasat? De ce nu am pasat, Tase? Nu am pasat că ai ținut mingea, că nu ai alergat. La noi, pe Catapult, în afară de Olaru, care e primul mereu la distanță parcursă, au fost Dawa și Haruț. Asta trebuie să le dea de gândit.

E prima dată în viața mea când văd la o echipă de la noi ca fundașii centrali să fie pe locul 2 și 3 la distanță parcursă”, a declarat managerul general de la FCSB.