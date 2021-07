Un fost jucător al lui Shakhter Karagandy a vorbit înaintea duelului cu FCSB: „Ăsta este obiectivul lor!”

FCSB va juca mâine seară, de la ora 21:30, împotriva echipei din Kazahstan, Shakhter Karagandy, în turul doi preliminar din Conference League!

Trupa lui Dinu Todoran se află la doar o zi distanță față de primul test din noul sezon al cupelor europene. După un start modest de campionat, „roș-albaștrii” așteaptă acum să își măsoare forțele cu formația kazahă, iar Gigi Becali nici nu vrea să audă de altceva în afară de calificare.

Ivan Pesic, fostul jucător al lui Dinamo, a evoluat în anul 2019 pentru adversara FCSB-ului de mâine seară și a mărturisit ce obiectiv au cei de la Shakhter Karagandy în momentul de față. Totodată, atacantul croat a dezvăluit că bucureștenii sunt principalii favoriți din această dublă. Pesici a ținut să le transmită elevilor lui Dinu Todoran faptul că nu ar trebui să își facă griji din cauza suprafeței de joc sintetice din Kazahstan.

„Shakhter Karagandy a început slab campionatul și au alt obiectiv în acest moment. Eu o văd favorită certă la calificare pe FCSB. Karagandy doar câștigând Cupa poate ajunge să joace din nou în cupele europene. Ăsta este obiectivul lor acum.

Terenul de acolo este sintetic, dar este unul foarte bun. A fost schimbat anul acesta. Nu trebuie să-și facă probleme jucătorii FCSB-ului din punctul ăsta de vedere. De când am plecat eu de acolo, acum doi ani, s-au schimbat mulți jucători. Chiar și antrenorul cu care m-am înțeles eu foarte bine. În 2019, după ce am plecat de la Dinamo, cred că am făcut cel mai bun sezon al carierei în Kazahstan. Jucam într-un sistem 3-5-2, iar eu evoluam în banda dreaptă sau în stângă”, a spus Pesici, potrivit Play Sport.

Ultima participare europeană a kazahilor a fost în sezonul 2014-2015, când au fost eliminaţi din turul preliminar al UEFA Europa League de Hajduk Split. După ce a învins în tur, 4-2, Shakhter a pierdut calificarea în Croația, unde a cedat cu 0-3. Pe plan intern, Karagandy a cucerit două titluri de campioană a Kazahstanului, în 2011 şi 2012, şi o Cupă naţională în 2013.