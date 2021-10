Un fost selecționer a vorbit despre prăbușirea fotbalului românesc: „Am rămas în urmă cu 20 de ani!”

România nu a mai reușit de ani buni să obțină rezultate nici la nivelul echipelor de club, dar nici la nivelul primei selecționate, iar Cosmin Contra știe căror factori se datorează această cădere în prăpastie!

Fostul selecționer al tricolorilor mari consideră că lipsa de investiții la nivelul cluburilor de fotbal se vede din plin în rezultatele înregistrate de-a lungul anilor precedenți. Contra este de părere că fotbalul românesc nu a progresat deloc în ultimele două decenii și îi sfătuiește pe conducători să își îndrepte mai mult atenția către fotbaliștii tineri.

„Nu mai investim în dezvoltarea cluburilor. Am rămas unde eram în urmă cu 20 de ani, timp în care fotbalul s-a schimbat. Azi trebuie să alergi mai mult, jucătorii sunt mai pregătiți fizic, mentalitatea este diferită. Am pierdut toate acestea pentru că nu am investit în metodologia de lucru cu jucătorii tineri. Aducem străini pe care îi plătim bine și ei nu fac diferența pe teren. În timp ce eram selecționer, am spus că trebuie să ne oprim cu această strategie, să ne unim, să investim în infrastructura cluburilor, în metodologia de lucru cu tinerii și vom avea din nou rezultate.