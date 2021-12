Un fotbalist a avut parte de un sfârșit tragic! Comunicatul clubului la care acesta juca după confimarea decesului

În anumite zone ale globului unii au gânduri negre și mai grav e că le pun și în aplicare. Iar un fotbalist a căzut victimă unei astfel de reacții necontrolate a unui agresor. Osagi Bascome a fost înjunghiat mortal joi seară la doar 23 de ani. Acesta era legitimat în Insulele Bermude la clubul Darlington. Poliția a confirmat că moartea acestuia a survenit în urma rănilor, iar efortul medicilor pentru a-l păstra în viață pe jucător au fost inutile. Acesta se afla într-un parc de distracții în momentul în care a devenit țintă pentru cel care a vrut să îi facă rău.

„Avem puține detalii în acest moment și poliția îndeamnă pe oricine are informații despre incident să intre în contact cu detectivii care se ocupă de caz”, au fost detaliile oferite de oamenii legi din insula aflată sub protectorat britanic.

Oficialii clubului la care Bascome a evoluat ultima oară au postat un mesaj pe o rețea de socialziare în care deplâng cele întâmplate.

The club is devastated to learn of the passing of former player Osagi Bascome.

Osagi joined the club in 2019 playing a memorable role in our FA Cup tie at Walsall.

Everyone from the club's thoughts are with Osagi's family and friends #WeAreDarlo pic.twitter.com/4ziFjcSDMZ

