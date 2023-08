Un fotbalist de la FCSB a primit o ofertă din Italia

Malcom Edjouma este tot mai căutat de echipe cu oferte. Cea mai recentă ofertă este de la italienii de la Bari.

Negocierile ar fi intrat în impas după ce FCSB a cerut 1 milion de euro pe loc sau 500.000 de euro pentru un împrumut pe un an și apoi încă un milion de euro. Italienii de la Bari au oferit „doar” 800.000 de euro pentru semnătura lui Edjouma.

„De Edjouma, am primit o propunere. (…) Eu am vorbit, în primă fază, cu cei de la Bari, am primit o ofertă de la Bari pentru Edjouma.

Dar oferta era sub ceea ce solicitam noi.

De ceilalţi doi Gigi a vorbit, nu ştiu nimic”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.