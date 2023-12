Un jucător al Oțelului: „Am prezis că o vom bate pe FCSB!”

Oțelul Galați a câștigat pe terenul lui FCSB.

La finalul meciului, Dur-Bozoancă, portarul moldovenilor, a tras concluziile meciului şi a recunoscut că el se aştepta ca Oţelul să câştige duelul cu liderul campionatului.

„Am reuşit să deschidem scorul, apoi să ţinem de rezultat, iar pe contraatac am făcut 2-0! Asta e povestea jocului. Am fost motivaţi să dăm mai mult cu FCSB. Am lucrat foarte bine în această săptămână şi cred că am făcut un joc foarte bun.

Am prezis că o vom bate pe FCSB! Nu la Rapid a fost surpriză, la noi a fost surpriză în această seară. Ne merge bine, aşa că luăm lucrurile aşa cum vin. Suntem puţini datori faţă de suporteri acasă. Am bătut pe FCSB în deplasare, nu ştiu ce motivaţie mai mare poţi avea. E un lucru foarte bun.

Luăm ceea ce e pozitiv şi din victorii, dar şi din înfrângeri, aşa cum ne-a tranmis Mister şi mergem înainte”, a declarat Dur-Bozoancă la flash-interviu.