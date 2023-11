Un jucător de la naționala lui Edi Iordănescu a fost comparat cu Gică Hagi și Dobrin

Denis Drăguș (24 de ani), atacantul României, a fost comparat de Gică Hagi cu legendarul Nicolae Dobrin, de către Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„Gică Hagi are un obicei să îi asemene pe jucătorii lui din academie cu marii fotbaliști. Pentru el Florinel Coman era Asprilla (n.r. Faustino Asprilla fost jucător la Parma și Newcastle). Asta spunea despre el la 14 ani jumate.

Despre Drăguș tot timpul spunea că este Gicu Dobrin. Prin calitățile sale l-a asemănat cu Dobrin. Dar, la naționala celor născuți în ’99, când avea 18 ani, celorlalți le trebuiau o altă minge. Acum s-a mai maturizat și în joc și se vede. Drăguș a dat semne de fotbalist foarte bun încă de foarte tânăr. A avut, însă, sinusoide în cariera lui.

A dat semne și în cele două amicale cu Slovenia și Moldova, unde a jucat foarte bine. Atunci, a spus toată lumea că este un câștig pentru echipa națională.

Așa cum au spus foarte mulți, la primul lui meci când a fost debutat de Contra. El are calități care se cer în fotbalul modern. Are forță, are viteză și are și o foarte bună relație cu mingea. E un jucător și talentat”, a declarat Andrei Vochin, potrivit Fanatik.