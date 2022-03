Un junior povestește umilințele suferite la echipa lui Becali: „Am fost puși într-o linie și ne zicea: «tu rămâi, tu nu rămâi»”

Fundașul central, Mihai Leca, fost junior la FCSB, a început fotbalul la echipa bucureșteană, la vârsta de 10 ani. A jucat 6 ani la juniorii clubului, apoi a plecat la Concordia Chiajna.

„La 10 ani am început fotbalul la Steaua. Primul meci la care am fost pe stadion a fost la retragerea lui Gheorghe Hagi, în 2002. Cunoscusem un prieten din Drumul Taberei care juca deja la juniorii Stelei de doi ani.

Am mers cu el mi-a făcut cunoștință cu antrenorul, domnul Gigi Tătaru. M-a pus să dau câteva probe și mi-a zis: «mâine să vii cu un părinte şi cu o poză, că îţi fac legitimaţie». A fost ca un vis, când le spuneam părinților nu le venea să creadă. Am fost 6 ani acolo, apoi la 16 ani am plecat la Concordia Chiajna”, a povestit Mihai Leca pentru Gazeta Sporturilor.

„Am câștigat finala pe București, 4-0 cu Național. Apoi a venit un antrenor din partea Centrului și a zis că grupa noastră de ’92 o să se unească cu ’91 și ’90. Am ajuns la antrenament și eram în jur de 50 de jucători.

Am fost puși într-o linie și ne zicea așa: «tu rămâi tu nu rămâi». După am avut o discuție personală și mi-a spus că e mai bine să plec la altă echipă decât să rămân să stau pe banca de rezervă. Am înțeles această situație și mi-am continuat drumul.

A fost foarte greu. Era prima echipă la care am început să joc fotbal și mi-a picat cerul în cap, nu știam ce să fac”, a povestit Mihai Leca la GSP Live.