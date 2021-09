Un mare antrenor și-a anunțat retragerea din activitate la 74 de ani! Ce l-a determinat să ia decizia radicală

Guus Hiddink a anunțat ieri că a pus capăt carierei de tehnician începută în urmă cu aproape 35 de ani.

Olandezul a abandonat banca tehnică a naționalei din Curacao pe care o preluase în vara anului trecut. Însă acum nu va mai căuta o nouă provocare. Batavul care a fost depistat pozitiv la Covid -19 în prima parte a acestui an i-a cedat temporar lui Patrick Kluivert prerogativele de selecționer a micuței naționale din Caraibe. Iar odată cu eliminarea din cursa pentru Cupa Mondială în vara acestui an, Hiddink a simțit că locul său nu mai este atât de departe de casă.

„În ultima perioadă, cu pandemia, nu prea am muncit. Am discutat cu preşedintele federaţiei din Curacao şi am decis să ne încheiem colaborarea. Însă mă voi opri complet. Nu voi proceda ca Dick Advocaat (care la un moment dat şi-a anunţat retragerea, însă a revenit)”, și-a argumentat Hiddink decizia la postul SBS 6.

Hiddink și-a început cariera de antrenor în 1987 la PSV Eindhoven, echipă pe care a condus-o până la câștigarea CCE în anul următor. De asemenea în scurtul mandat de la Real Madrid a ajutat trupa blanco să cucerească Cupa Intercontinantală. În ultimii 20 de ani, Hiddink s-a aplecat mai mult spre ofertele venite din partea unor federații pentru preluarea unor echipe naționale. Pe trei dintre ele le-a condus până în semifinalele turneelor finale importante: Olanda ( CM 1998), Coreea de Sud (CM 2002) și Rusia ( CE 2008)