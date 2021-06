Un nou complex de tenis, în România: „Va avea o arenă de 4.000 de locuri, plus 13 terenuri”

Adrian Cefalan , directorul Companiei Naționale de Investiții a anunțat că se va construi o nouă arenă de tenis.

Noua arena va fi construită chiar în București, unde Simona Halep alături de ceilalți tenismeni români se pot antrena pentru marile turnee din lume. Sportivi se vor putea pregăti pe 12 de terenuri de antrenament ( zgură, iarbă, hard), susține Adrian Cefalan, directorul CNI.

„Proiectul a fost aprobat de către guvernul României încă din anul 2015. Ulterior PUZ-ul solicitat prin certificatul de urbanism a durat aproape 2 ani. Birocrația schimbărilor legislative din domeniu a amânat și mai mult începerea lucrărilor în sine.

În momentul de față s-a făcut o nouă licitație de actualizare a studiului de fezabilitate. Aceasta este aproape de finalizare. Complexul va cuprinde o arenă de 3800-4000 de locuri dar și 12 terenuri de antrenament( zgură, iarbă, hard). Complexul va dispune si de un centru de recuperare, un minihotel si o parcare.” a declarat Adrian Cefalan, pentru playsport.ro

Retrasă de la Bad Homburg, turneul pe iarbă dinaintea participării la Wimbledon, Simona Halep se pregătește să revină în circuit la Grand Slam-ul englez. Simona Halep, numărul 3 WTA, încă nu și-a revenit în urma accidentării suferite în turneul de la Roma, dar speră să fie acum aptă din punctul de vedere al sănătăţii la competiția ce va lua startul pe 28 iunie la Londra.

„Abia aștept, chiar sunt foarte încântată de acest lucru (n.r. – că va putea ridica din nou trofeul în debutul turneului din acest an). La Paris am avut această experiență și mi-a plăcut când am mers cu trofeul, cu Rafa (n.r. Rafael Nadal). A fost un moment deosebit și cred totuși că la Wimbledon va fi diferit, mai ales că suntem în pandemie și o să avem foarte multe restricții. Dar cu siguranță o să fie plăcut să fiu din nou acolo cu trofeul”, a spus Simona Halep.