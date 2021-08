EXCLUSIV | Un nou Gigi Becali în Liga 1? Dezvăluire uluitoare în direct la Realitatea Sportivă: „Era cu creta la tablă”

Moda lansată de Gigi Becali face prozeliți în fotbalul românesc. stfel, există tot mai mulți patroni care se imaginează în rolul de antrenori și încearcă să își impună ideile la echipă.

Se pare că acest lucru l-a încercat și Victor Angelescu la Rapid. Agentul FIFA, Florin Manea a povestit un episod cu finanțatorul Rapidului în prim plan.

„Înainte se mai băga, mai lua creta, le mai explica la niște juniori, a fost și o declarație a lui Marian Rada. A fost pe la Sportul, dar Vasile Șiman spune că nu apare pe acolo. Așa știe cu mingea, dă cu piciorul peste ea. La un moment venise și la mine cu niște analize la transferuri, făcea fișe.

Și i-am spus: <<Hai mă las-o. Eu vin la tine la firmă să îți zic ce credite să faci?>. Mă bucur că e pasionat, dar să nu cadă în partea aialaltă, să nu fie un fel Gigișor. Eu îi mai ziceam în glumă <<Gigică, mai calcă frâna>>. Și după ce i-am zis asta nu mi-a mai prelungit contractul”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Acesta a povestit și episodul despre care media a vorbit în trecut și care i-a avut ca protagoniști pe Gabi Tamaș și pe Daniel Pancu.

„Eu am avut foarte mare curaj, că dacă voiam să stau la căldură la Rapid nu mă certam cu nimeni. Eu m-am luat cu o legendă a Rapidului, cu Pancu și nu mă compar cu el. Am zis atunci că nu merg lucrurile și am încercat să ies în față tot pentru Rapid, nu sunt certat cu el. Pancone e de-al nostru, bem un șpriț și ne-am împăcat imediat. Am fost împreună cu el când a sărit la cap cu Tamaș atunci. A sărit mai bine Gabi”, și-a adus aminte Florin.