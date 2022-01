Un nou magnat a ajuns proprietar de club în Premier League! Ce avere are

Southampton a făcut o schimbare la vârf în finalul de an 2021. Sfinții au fost preluați de Dragan Solak, un om de afaceri sârb, care ar fi plătit pentru 80 % dintre acțiuni o sumă ce se apropie de 100 de milioane de euro.

Miliardarul din țara vecină a negociat cu Gao Jisheng pentru această achiziție care să transforme trupa de pe St Marys Stadium într-o forță. Un grup de firme din China deținea din 2017 clubul din Premier league însă aceaștia căutau un alt cumpărător pentru că asiaticii nu mai erau dispuși să investească în această afacere. Partneri ai lui Solak în această tranzacție vor fi Rasmus Ankersen, fost oficial al nou-promovatei Brentford, dar şi Henrik Kraft, un magnat din Londra.

Serbian-born businessman Dragan Solak has struck a deal to buy Southampton for £100m.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 4, 2022