Un nou mesaj de încurajare pentru Mirel Rădoi și elevii săi: „Meciul de astăzi trebuie câştigat!”

România va juca de la ora 21.45 contra Macedoniei de Nord, în grupa J din campania de calificare pentru Mondialul de anul viitor!

Fostul mare internațional român, Miodrag Belodedici, a prefațat duelul din această seară și consideră că tricolorii nu au altă variantă decât victoria. „Belo” este de părere că România este în momentul de față peste Macedonia de Nord, din punct de vedere valoric, și le cere elevilor lui Mirel Rădoi să abordeze cu maximă seriozitate confruntarea de la Skopje.

”Trebuie câştigat meciul. Eu cred că suntem peste Macedonia de Nord. Nu pot să se compare cu noi. Dar, au avut şi ei rezultate răsunătoare în ultima vreme, iar nouă ne-au pus probleme, pe ici pe colo. Dar, am reuşit să-i învingem, iar meciul de astăzi trebuie luat în serios şi câştigat.

(n.r. Ce jucător îi dă cea mai mare încredere?) Nu vreau să vorbesc despre individualităţi. Am încredere în atacanţi, pentru că au arătat că sunt foarte periculoşi. Mă refer inclusiv la benzi, la mijlocaşii ofensivi, am încredere în ei şi cred că vor marca şi în meciul cu Macedonia de Nord.

Am prieteni, am cunoştinţe, foşti coechipieri de la Steaua Roşie Belgrad, iar ei mi-au zis că nu se pot compara cu România. E ceva normal. Ei spun că suntem mai buni şi că o să le fie foarte greu să ne învingă. Nu ştiu dacă au fost cinstiţi, dar mi-au zis că România are o valoare mai mare” a mărturisit fostul mare internaţional român.