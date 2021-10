Un nume greu revine în Ștefan cel Mare! Mircea Rednic anunță: „Am discutat cu el și a acceptat”

Dinamo continuă să se întărească în plin sezon, iar venirea lui Rednic în „Groapă” aduce numeroase schimbări în cadrul cubului!

După ce a pus la cale mai multe transferuri după revenire, „Puriul” a punctat semnificativ și la nivel administrativ. Concret, Mircea Rednic a anunțat în urmă cu câteva momente că l-a convins pe fostul mare dinamovist, Florin Răducioiu, să revină la echipă.

Fostul atacant al Generației de Aur va ocupa funcția de manager al clubului, iar toate detaliile urmează să se discute zilele următoare cu Iuliu Mureșan. Totodată, Rednic a dezvăluit că prima sa variantă a fost Ionel Dănciulescu, însă cei doi nu au putut ajunge la un comun acord.

”Am vorbit cu Răducioiu, în momentul ăsta eu îl doresc pe Răducioiu la echipă. M-am întâlnit cu el, rămâne ca domnul Mureșan să discute săptămâna asta. Am vorbit și cu Dănciulescu înainte, i-am înțeles situația, are și el dreptate. Cel cu care am discutat și a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu. Vine director sportiv, manager, ce vrea el”, a anunțat Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.