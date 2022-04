Un nume mare al tenisului a renunțat la sportul care a consacrat-o: „Mă gândesc de ceva timp la asta”

Kim Clijsters a pus din nou stop activității de performanță, belgianca fiind la a treia retragere anunțată de-a lungul timpului.

La 38 de ani, ea a hotărât să agațe din nou racheta în cui, așa cum a mai făcut atât în 2007 cât și în 2012. Motivul care a stat la baza acestei decizii este dorința fostei campioane de a petrece mai mult timp alături de familie și de cei trei copii ai săi. Anunțul în privința renunțării sale a fost comunicat prin intermediul unei rețele de socializare.

„Vreau să împărtăşesc cu voi că am decis să nu mai participa la turnee oficiale. Abia aştept să văd ce noi aventuri îmi vor apărea în cale. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut în ultimii doi ani””, au fost cuvintele lui Clijsters care au însoțit postarea.

În 2007 atunci când Clijsters a luat prima pauză, la baza hotărârii au stat problemele de sănătate ale tatălui ei. Ea s-a întors pe teren în 2009 și a reușit să câștige US Open. Trei ani mai târziu și-a anunțat din nou abandonul din circuitul feminin, însă pauza până la întoarcerea în lumina reflectoarelor fost mai mare decât prima oară. Șapte ani a stat departe de sportul alb până la revenirea din 2019. Una cu ghinion pentru fostul lider mondial care din cauza pandemiei de Covid -19 a disputat doar 5 meciuri până astăzi, ultimul turneu al său fiind cel de la Indian Wells, de anul trecut. Clijsters are în palmares patru turnee de Grand Slam câștigate, trei triumfuri fiind la US Open și unul la Australian Open. A cucerit de trei ori trofeul Turneului Campioanelor și a fost acceptată în 2017 în International Tennis Hall of Fame.