Un patron din Liga 1 e blocat în vamă de ore bune: „Nu știu dacă ajung la meci diseară”

Laszlo Dioszegi este prins în aglomerația de la intrarea în țară dinspre Ungaria, iar omul cu banii de la Sepsi Sfântu Gheorghe se teme că nu va ajunge pe stadion la ultimul meic al echipei sale din acest an.

Sepsi o va întâlni pe FCSB la Sfântu Gheorghe, iar o eventuală victorie ar putea să o urce chiar și două locuri în clasament, până pe poziția a 8-a. Însă finanșatorul covăsnenilor este posibil să nus e poată bucura din tribune pentru un eventual succes. Cozile formate la intrarea în țară îl pun pe gânduri pe patronul ardelenilor, care este circumspect în privința timpului pe care îl are de petrecut la punctul de frontieră de la Turnu. Laszlo Dioszegi a fost plecat pentru câteva zile în Ungaria unde a petrecut alături de familie cu ocazia zilei sale de naștere.

„Sunt la 4 kilometri de vama de la Turnu. Am făcut 1 kilometru în aproape două ore! Este o aglomerație incredibilă, pentru că sunt mulți oameni care se întorc în țară pentru sărbători. Mă plimb pe aici ca un urs, pentru că nu mai am stare. Așa ceva nu am văzut niciodată. În ritmul în care se mișcă lucrurile, nu am cum să mai ajung la meci! Sper ca echipa să facă un meci mare și să câștige, chiar dacă știu că va fi foarte greu”, a mărturisit patronul lui Sepsi pentru Pro Sport.

Patronul formației din Sfântu Gheorghe vrea să îi vadă pe viu pe jucătorii lui Sepsi în fața unui adversar cu care au avut rezultate foarte bune în ultima perioadă. În sezonul precedent, trupa pregătită de Bergodi a câștigat o dată și remizat de trei ori în confruntările cu roș-albaștrii. Iar în turul actualului campionat, partida dintre cele două s-a încheiat la egalitate.