Un star al atletismului mondial se retrage din activitate: „Deschid o nouă pagină a vieţii mele”

Atletul jamaican Asafa Powell a anunțat duminică, la 3 zile după ce a împlinit 40 de ani, că se retrage din activitate.

Fostul deținător al recordului lumii (de două ori) la 100m spune că este pregătit să intre într-o nouă etapă a vieții.

„Capitolul 40 și pensionat, o nouă fază a vieții. În timp ce îmi iau rămas bun de la sport, aș dori să le mulțumesc tuturor fanilor mei loiali care mi-au fost alături toată cariera mea și chiar și acum.

Chapter 40 & retired , a new phase of life . As I say good bye to the sport , I’d like to say thank you to all my loyal fans that stood by me my entire career and even now . I am also thankful for the opportunities the sport has given me . It’s been great & a-lot more to come pic.twitter.com/dcpMSEkYoJ

— Asafa Powell (@officialasafa) November 26, 2022