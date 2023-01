Un star al ciclismului se retrage din activitate: „Când voi concura, voi şti că este ultima oară”

Ciclistul francez Thibaut Pinot (Groupama-TDJ) a anunţat că se va retrage din plutonul profesionist la sfârşitul acestui sezon.

„Când voi concura, voi şti că este ultima oară”, recunoaște Thibaut Pinot

Pinot, 32 ani, a precizat că ultima lui cursă va fi Turul Lombardiei, în luna octombrie, cursă în care s-a impus în 2018. Înainte de această cursă, francezul vrea să participe la Turul Italiei, în mai, şi apoi la ultimul său Tur al Franţei, în iulie.

„În ultimul meu an, vreau să concurez, m-ar enerva să-l ratez. Turul Franţei a fost dur, dar a fost şi cel care mi-a dat cele mai frumoase emoţii (…). Pentru ca ultimul meu an să fie bun, trebuie să fiu acolo. Doar pentru toţi cei care m-au susţinut.

Când voi concura, voi şti că este ultima oară, înainte de a merge şi de a mă îngropa în gaura mea”, a declarat Pinot într-un interviu pentru L’Equipe, preluat de RMC Sport.

Factorul declanşator al acestei decizii pentru Pinot a fost o accidentare din 2021, în urma unei căzături la Nisa din Turul Franţei 2020. „Atunci mi-am dat seama că e greu, că îmbătrânesc şi m-am gândit de câteva ori să renunţ”, recunoaște el.

Profesionist din 2010, Pinot s-a remarcat în Turul Franţei din 2012, când a câştigat o etapă după o evadare solitară şi s-a clasat al zecea la general. Doi ani mai târziu, el a urcat pe ultima treaptă a podiumului, cel mai bun rezultat până în prezent în nouă participări.

În Turul Italiei, Pinot a fost al patrulea în 2017, câştigând şi o etapă, iar în Turul Spaniei a ocupat locul şase la ediţia 2018, când s-a impus în două etape.

„Îmi vând bicicleta. Nici nu vreau să mai aud de ea”, a spus, cu umor, Thibaut Pinot

În ceea ce privește viața de după retragere, Pinot garantează că nu se va plictisi, deoarece își va dedica timpul celei de-a doua pasiuni. „Întotdeauna mi-am dorit să creez lucruri din ceea ce ne dă natura, cum ar fi mierea, să cultiv fructe și legume, să vă ce ne pot oferi animalele”, a mai spus ciclistul.

El are o fermă la Melisey, în Haute-Saone, construită pe un teren ce aparținea străbunicilor lui. Are o duzină de capre, vaci, măgari și oi. „Acest proiect de fermă, cultivarea pământului, l-am avut mereu în mine. Datorită bicicletei, am putut să construiesc toate acestea”, explică el.

„Mereu mi-am dorit să am o altă viață, cu ferma, care mă readuce la viața reală. Și atunci când eram în livadă, pescuind sau la fermă, eram mult mai relaxat. Natura mă liniștește foarte mult”, mărturisește sportivul.

Cu umor, Pinot a spus are este primul lucru pe care îl va face după ce se retrage. „Îmi vând bicicleta. Nici nu vreau să mai aud de ea”, a precizat francezul. Totuși, el nu va rămâne departe de sport. „Îmi doresc să fac sport, trail running (n.r. – alergare pe teren accidentat) sau schi fond. Mi-ar plăcea”, a mai dezvăluit Pinot.