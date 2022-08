Un triplu medaliat olimpic a fost suspendat 18 luni pentru că a condus sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident

Sportivul sud-coreean Kim Min-seok, medaliat la ediţiile din 2018 şi din 2022 ale Jocurilor Olimpice, la patinaj viteză, a fost suspendat 18 luni de federaţia sa, după ce a provocat un accident rutier în timp ce se afla sub influenţa alcoolului, relatează L’Equipe.

Accidentul a avut loc în data de 22 iulie, la centrul naţional de pregătire de la Seul. Kim voia să îşi ducă doi colegi la dormitoarele lor, după o petrecere aniversară la care consumase alcool.

Antrenorul lotului sud-coreean de patinaj viteză, Kim Jin-su, a fost suspendat un an pentru că nu şi-a supravegheat sportivii. Dintre pasageri, Chung Jae-woong a fost suspendat un an pentru că a condus mai devreme maşina sub influenţa alcoolului. Fratele său, Chung Jae-won, a fost suspendat două luni.

Kim Min-seok a câştigat medalia de argint la JO de la Pyeongchang, în 2018, pe echipe, medalia de bronz la aceeaşi ediţie, la 1500 m, şi tot bronzul la 1500 m la Beijing, în 2022.