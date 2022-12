Unde a ajuns să joace Claudiu Herea, fostul jucător al Rapidului! Fotbalistul tocmai ce a semnat!

Claudiu Herea, ajuns la 32 de ani, a găsit un nou club după despărțirea de Metaloglobus.

Mai exact, fostul rapidist a semnat cu liderul Seriei a 4-a din Liga 3, adică CS Tunari. Iată anunțul clubului.

Claudiu Herea, noul jucător al celor de la CS Tunari!

„Oficial! Bine ai venit, Claudiu Herea!

În vârstă de 32 de ani, Herea evoluează pe postul de mijlocaş central, iar ultima dată a îmbrăcat tricoul grupării secunde Metaloglobus București. De-a lungul carierei, Claudiu Herea a mai jucat pentru Victoria Brăneşti, FC Viitorul Constanţa, Rapid Bucureşti, Sepsi Sf. Gheorghe și Petrolul Ploiești având 33 de meciuri disputate şi 3 goluri marcate în primul eşalon.

Clubul nostru îi urează bun venit in familia Tunarilor și cât mai multe performante in tricoul nostru”

GO GUNNERS!”, a anunțat CS Tunari în mediul online.