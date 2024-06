Unde putea juca Florin Niță: „Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii!”

Florin Niță i-a impresionat pe toți cu paradele sale de la EURO 2024. Portarul a reușit să salveze multe șuturi periculoase și a contribuit la calificarea României în faz optimilor.

La 36 de ani, portarul a stârnit interesul multor formații din Europa. Iată unde putea ajunge experimentatul jucător, în urmă cu doar un an.

„Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii!”

„Anul trecut, pe vremea aceasta, am negociat eu cu Florin Niță. Am vrut să-l iau în Cipru la Karmiotissa. El nu juca atunci. Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii.

Din păcate, președintele clubului de atunci a considerat că nu a putut să meargă mai departe. Au foarte mici diferențe. El și-a dorit să vină.

Nu avea echipă atunci. U Cluj a mai fost aproape de el. Eu mă bucuram dacă venea. Dar poate e mai bine că nu a venit. Ne-am salvat totuși de la retrogradare”, a spus Florin Bratu, conform Digi Sport.