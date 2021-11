Unde suferă Dinamo cel mai mult: ,,E clar că sunt mari probleme acolo”

Dinamo are mari probleme şi în acest sezon de Liga 1. După 16 etape disputate, clubul din Ştefan cel Mare se află pe poziţia a 15-a în campionat, cu doar 8 puncte acumulate.

Florin Răducioiu, legendă a clubului Dinamo, a reacţionat după un nou meci pierdut de clubul ,,roş-alb”, în Liga 1, scor 1-2, cu FC Voluntari. Acesta este de părere că la Dinamo există o problemă de comportament şi atitudine, iar aceste lucruri ar trebu rezlvate pentru ca echipa să înceapă să aibă rezultate.

,,Am văzut meciul, am văzut anumite progrese în jocul lui Dinamo, mai ales în prima repriză. E clar că echipa are mari probleme din punct de vedere al comportamentului, al atitudinii, e clar că, din păcate, de fiecare dată cand se face o greşeală individuală, suntem pur şi simplu taxaţi, între ghilimele, cu un gol, în sfârşit cu o fază foarte periculoasă.

Nu intru in amănunte, nu îmi permit, nu sunt antrenorul echipei Dinamo. Torje este căpitanul echipei. bine, am înţeles că el este liderul acestei echipe şi mă bucur că e căpitanul echipei şi ar trebui să aiba… declaraţiile lui îmi dau de înţeles că nu mai e nicio şansă, că nu mai sunt soluţii.”, a declarat Florin Răducioiu, pentru Telekom Sport.