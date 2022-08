Universitatea Craiova a impresionat în Conference League, dar Dumitru Dragomir nu-i vede bine în Liga 1: „Nu are echipă de titlu!”

Universitatea Craiova a câștigat aseară cu 3-0 în fața celor de la Zorya Lugansk (3-1 la general) și s-a calificat astfel în play-off-ul Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a apreciat performanța oltenilor, dar consideră că nu se pot lupta la titlu.

Preluată de Mirel Rădoi, după demiterea lui Laszlo Balint, Universitatea Craiova nu reprezintă o candidată la titlu în acest sezon, în opinia lui Dumitru Dragomir.

„Rădoi a nimerit-o!”

„Eu n-am avut încredere. N-am crezut că e bine să schimbe acum, ci după meciul ăsta, dar au făcut bine. Rădoi a nimerit-o. În afară de asta, atât au alergat împinși de galerie… formidabil! Sunt de felicitat oltenii.

Bancu are o capacitate de efort ieșită din comun, el e fundaș de echipe mari, chiar dacă el nu face faze de apărare bine. Nici nu cred că e jucător în țară care să aibă capacitate de efort a lui. Baiaram e un tânăr de mare viitor și am înțeles că e și copil serios. Să ia titlul nu cred, nu are echipă de titlu. Rapid are echipă de titlu”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru cei de la GSP.

Craiova va juca duminică, 14 august, pe teren propriu, contra celor de la CS Mioveni, de la ora 16:00.