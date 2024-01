Universitatea Craiova a terminat cantonamentul din Antalya cu un egal: „Sigur vom pune la punct acest lucru”

Echipa Universitatea Craiova remizat cu Slovacko, 1-1, într-un meci amical jucat în cadrul cantonamentul de iarnă din Turcia.

Nicuşor Bancu este optimist, chiar dacă Universitatea Craiova a obținut un egal în ultimul amical din Antalya

Golul echipei antrenată de Ivaylo Petev a fost marcat de Baiaram (14), iar Havlik a egalat după 25 de minute pentru ocupanta locului 3 în prima ligă cehă.

La finalul meciului, căpitanul Nicuşor Bancu a vorbit despre situaţia de la echipă şi cum se prezintă aceasta înaintea reluării Superligii.

„Am ratat foarte mult, am primit şi gol. Probabil că şi asta e o problemă, că ratăm mult şi primim gol. La 1-0 stai cu emoţii, orice fază poate să fie gol, nu este bine, încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac.

Am încercat să pregătim toate părţile, acasă sigur vom pune la punct acest lucru. Sperăm să marcăm mai mult decât am făcut-o. Aştept să înceapă campionatul. Am muncit foarte mult cu toţii, am suferit destul.

Aşteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion, să batem. Eu nu am probleme cu condiţia fizică, mă bucur că şi colegii mei au avut aceeaşi atitudine.

Mă bucur că toată lumea este sănătoasă, chiar dacă Mitri a avut ceva probleme acum, dar nu este grav. Speram ca şi Screciu să-şi revină în curând, ne-am pregătit foarte bine, ne-am descurcat mai bine ca în primul meci”, a spus el.

Campionatul se reia la finalul săptămânii, cu etapa a 22-a, iar echipa din Bănie primește replica Farului, pe 21 ianuarie, de la ora 20:45.

În runda următoare, Universitatea Craiova joacă tot acasă, cu FCSB, pe pe 28 ianuarie, de la 20:00.