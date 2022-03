Universitatea Craiova nu vrea să renunțe la titlu. Sorin Cârțu: ,,Trebuie să te gândești la abordarea locului 1”

CSU Craiova începe play-off-ul de pe poziția a treia în clasament, la 11 puncte în spatele liderului CFR și la 4 în spatele celor de la FCSB, însă oltenii nu renunță la lupta pentru titlu.

După ce și-a depus candidatura pentru președinția echipei patronate de Mihai Rotaru, Sorin Cârțu rămâne optimist și încă mai speră la primul loc în Liga 1. Oficialul oltean pune presiune pe Laurențiu Reghecampf, care ar trebui să aducă echipa la un nivel optim pentru performanță.

,,Sunt 11 puncte până la CFR și trebuie ca măcar până în returul acestui playoff să te gândești la abordarea locului 1, dar locul doi zic că este abordabil, este plauzibil, și câștigarea Cupei României. Trebuie să recunoaștem că din cvartetul care joacă pentru Cupa României, pe hârtie noi suntem favoriți, dar trebuie să arătăm acest lucru.

Am spus că totul este la îndemâna lui Reghecampf să aducă echipa la nivelul pe care noi ni-l dorim. Cert este că am recuperat ceva din terenul pierdut. Una peste alta, având în vedere cele 8 înfrângeri ale noastre, erau meciuri pe care noi le-am avut sub control, dar conjuctura jocului nu a fost favorabilă și adversarul ne-a taxat. La momentul ăsta ne propunem un loc doi care ar fi trebuit să fie clar al nostru”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Pro X.