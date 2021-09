US OPEN 2021 | Simona Halep a zdrobit-o pe Kristina Kucova, în turul secund

Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) s-a calificat în turul al treilea a turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Românca a învins-o, miercuri, în turul secund pe sportiva Kristina Kucova (31 de ani, 111 WTA) scor 6-3, 6-1. Meciul a durat o oră și 10 minute.

Partida dintre Simona Halep și Kristina Kucova a fost mutată pe terenul Arthur Ashe , fiind primul al zilei pe cea mai mare arenă a competiției. Primul set a durat 37 de minute, iar constănțeanca a câștigat după un break reușit în fața jucătoarei din Slovacia.

De la 3-3 în primul set, Halep a legat nu mai puțin de șase game-uri. La scorul de 3-0 în setul secund, Kucova a câștigat primul game. Apoi, românca a câștigat la zero, pe propriul serviciu. Kucova nu i-a făcut față Simonei, iar campioana noastră s-a impus fără probleme. Setul secund a durat 33 de minute.

În primul tur, Halep a trecut de Camila Giorgi, scor 6-4, 7-6 (3), în timp ce Kucova, venită din calificări, s-a impus în fața americancei Ann Li, scor 7-5, 6-1.

