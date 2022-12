UTA a a renunțat la al doilea jucător în această iarnă! Anunțul oficial al clubului

Echipa de fotbal UTA şi Florentin Matei au ajuns la un acord de reziliere pe cale amiabilă a contractului, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.

Florentin Matei a fost integralist într-un singur meci în acest sezon, în Etapa a 4-a, cu Sepsi

Mijlocaşul de 29 de ani a ajuns la Arad în luna februarie şi a evoluat de 24 de ori în tricoul roş-alb. El a adunat în acest sezon 12 partide pentru echipa arădeană în Superligă, fără a marca vreun gol.

Florentin Matei are în palmares două trofee, titlul şi Cupa în Croaţia, după ce a reuşit eventul cu HNK Rijeka în sezonul 2016-2017.

Despărțirea fusese anticipată de antrenorul Laszlo Balint după ultimu8l meci din an, 1-1 acasă cu Rapid. „Am avut o discuție cu Matei marți, nu a fost mulțumit că nu a fost în lot la Cluj.

I-am spus cum am gândit acel meci, chiar dacă eu sunt genul de antrenor care nu-și explică deciziile în fața jucătorilor. Atunci i-am zis să se gândească foarte bine dacă mental poate să vină la meciul cu Rapid și am apreciat că ne-a comunicat că nu e ok din punct de vedere mental.

Consider că putem merge la luptă doar cu jucători care înțeleg ce înseamnă implicare sută la sută fizic, mental și la inimă, căci trebuie să simțim ce facem pentru acest club. E posibl ca el să plece în această iarnă, se va face o analiză”, spunea el pe 18 decembrie.

Matei este al doilea jucător de care se desparte UTA în această iarnă, după atacantul elveţian Orhan Ademi, care şi-a reziliat contractul. În schimb, mijlocaşul brazilian Willie Hortencio Barbosa a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an şi jumătate cu UTA.