„Va fi diferit în retur, ne vom propune mult mai multe!”. Unai Emery nu se dă bătut! Villarreal va da totul pentru calificarea în finala Ligii Campionilor!

Deținătoarea Europa League, Villarreal, a fost învinsă, în deplasare, de Liverpool cu scorul de 0-2. Spaniolii au încercat un joc defensiv, prin care să nu primească multe goluri. Această tactică nu a funcționat tocmai cum și-ar fi dorit antrenorul Unai Emery, însă tehnicianul și elevii săi nu se dau bătuți.

Mai precis, Unai Emery a declarat după meci că Liverpool nu a permis echipei sale să se desfășoare. Fotbalul defensiv pe care spaniolii au fost nevoiți să îl practice, a îngreunat misiunea lor în ceea ce privește calificarea în marea finală.

Unai Emery: „Trebuie să jucăm altfel pe teren propriu!”

„În semifinale, e normal să întâlnești un astfel de adversar, atât de puternic, într-un moment atât de bun. A fost un meci în care nu ne-au lăsat să preluăm controlul. Nu i-am putut surprinde nici cu pase în profunzime. A fost vorba doar despre cât putem rezista în defensivă.

Va fi diferit în retur, ne vom propune mult mai multe. E Liverpool, știam că e echipa favorită și mai bună, dar am arătat că putem concura. Nu am meritat mai mult decât acest 0-2. Trebuie să jucăm altfel pe teren propriu. Se putea și mai rău, nu am avut ocazii”, a declarat Unai Emery, citat de cei de la Marca.

Marți, 3 mai, Villarreal va primi vizita celor de la Liverpool, într-o partidă ce va conta pentru returul semifinalei Ligii Campionilor.

În cealaltă semifinală, Manchester City a câștigat acasă cu scorul de 4-3 contra celor de la Real Madrid, iar returul se va juca miercuri, 4 mai.