Valentin Badea, fostul jucător român, are propria afacere: „Suma poate să ajungă și la 4-5 milioane de euro!”

Valentin Badea, fostul atacant de la FCSB, a ajuns la vârsta de 40 de ani, însă nu poate sta departe de fotbal, sportul său mult iubit.

Fostul jucător român are propria afacere. Mai exact, Badea este pe cale să construiască o bază sportivă modernă. Iată ce a spus.

„Suma poate să ajungă și la 4-5 milioane de euro!”

„Acum trebuie să aştept venirea fondurilor. Am luat legătura cu o firmă de consultanţă, am depus toate actele necesare şi acum aştept să dea drumul la măsuri. Am avantajul că am deja autorizația de construcție, tot ce trebuie.

Nu o să mai fiu nevoit după ce accesez fondurile să stau și să umblu după avize și așa mai departe. Următorul pas este să mă apuc de construcție. E o bază sportivă mare, de 600 m pătrați, în prima fază, cu vestiare, sală de recuperare. În prima etapă o să fac doar parterul.

Un teren mare de dimensiuni normale, un teren mic și 4 terenuri și mai mici, două dintre ele acoperite. Suma poate să ajungă și la 4-5 milioane de euro. Mai am și o sală de sport inclusă în acest proiect”, a spus Valentin Badea, pentru Digi Sport.