Valentin Costache a vorbit despre perioada la CFR Cluj! Ce regretă fotbalistul Rapidului: „Probabil aș vrea să dau mult timp înapoi!”

Vali Costache a ajuns la Rapid în vara anului trecut. Extrema stângă a giuleștenilor a cucerit 4 titluri ale Ligii 1 cu fosta sa echipă, CFR Cluj.

Recent, jucătorul a vorbit despre perioada petrecută în Gruia. Iată care este regretul său.

„Probabil aș vrea să dau mult timp înapoi!”

„Acolo a fost o perioadă și frumoasă, și cu trofee, si cu tot ce vreți voi. E clar că am făcut ceva acolo, chiar dacă multe lume zice că nu am jucat, eu am jucat foarte mult acolo în 5 ani, ei s-au folosit de mine și eu de ei. Eu am câștigat trofee, ei s-au folosit de regula U21 care era.

Da, știi cum e, când nu joci, nu faci ceva bine și e normal să te stresezi, să te frustrezi un pic și eu cred că oricărui jucator îi e greu când nu joaca. Nu am un regret, regret că nu aveam mintea de acum, probabil aș vrea să dau mult timp înapoi să am mintea de acum și vârsta de atunci.

Da, dar știi cum e, când te bați și vrei să fii cel mai bun, nu e nimic ușor, deloc, deloc, pentru că nu te așteaptă nimeni și e concurență foarte mare, trebuie să spunem adevarul, fiecare ține de postul lui și trebuie să te lupți, dacă nu te lupți și nu îți e greu și ești fericit, ceva nu e bine, fericit acolo, când te lupți cu ei, nu în afara terenului, în afara terenului, nu vorbim, e altă treabă, dar e foarte greu, sincer, să te bați acolo sus e foarte, foarte greu, trebuie să faci sacrificii enorme”, a spus Valentin Costache, potrivit Prosport.