Valentin Costache, discurs în stilul lui Dan Petrescu: ,,Va fi greu în play-off! Titlul nu e adjudecat”

Valentin Costache, atacantul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs în stilul lui Dan Petrescu la finalul jocului cu FCSB, din etapa a 22-a, scor 3-3.

Fotbalistul s-a declarat mulţumit de egalul cu FCSB şi anunţă că nu este încă nimic jucat în Liga 1, pentru că totul se va decide în play-off. Acesta speră să ajungă în perioada următoare şi la echipa naţională.

,,Suntem mulţumiţi şi cu un egal, deşi ar fi fost bine sâ câştigăm. Vine şi play-off-ul, se înjumătăţesc punctele, va fi greu, va fi alt campionat. Nu este titlul adjudecat, probabil se va decide în ultima sau penultima etapă. Eram foare supăraţi, când primeşti în minutul 90+4 gol, nu prea e ok, te afectează la moral.

Încă nu suntem sută la sută, cred că pentru oameni a fost un meci frumos, şase goluri, la opt seara, duminică…Dacă sunt la fel ca şi azi, dacă dau goluri, am şanse la naţională.”, a declarat Valentin Costache, la finalul jocului cu FCSB.

Gabriel Debeljuh, mesaj pentru Dan Petrescu după remiza cu FCSB: ,,Nu vreau să zic mai multe”

Gabriel Debeljuh a marcat două goluri pentru CFR Cluj în partida de la Bucureşti cu FCSB, încheiată cu scorul de 3-3.

Acesta spune că a înscris goluri norocoase şi îi transmite lui Dan Petrescu că se va lupta în cntinuare pentru a prinde un post de titular la gruparea din Gruia.

,,A fost un meci bun pentru mine și pentru echipă, am făcut un meci bun din punct de vedere tactic. Dar păcat că am primit gol în ultimele secunde, așa e fotbalul. La primul gol al meu, am avut noroc. Am venit la colțul scurt și am încercat să lovesc mingea cu capul, dar cred că m-a lovit în spate. E un gol norocos, dar în fotbal nu poți să faci nimic dacă n-ai noroc.

Ar fi trebuit să câştigăm, meritam. De fiecare dată vorbiți doar despre goluri… nu vreau să zic mai multe. La orice echipă ai presiune, mai ales când vin concurenţi. Mă voi lupta pentru postul meu și asta e”, a declarat Gabriel Debeljuh, la finalul jocului cu FCSB.

