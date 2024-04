Valentin Creţu a dezvăluit momentul care i-a salvat cariera: „Viaţa mea s-a schimbat”

Vali Crețu, actualul fuindaș al lui FCSB, a jucat, când era tânăr, la Rapid, iar Răzvan Lucescu l-a cizelat.

Viața lui Valentin Creţu s-a schimbat după experiența la Energie Cottbus

Nu în totalitate, după cum recunoaște chiar jucătorul. A fost nevoie de o accidentare și o experiență de câteva luni la Energie Cottbus ca lucrurile să intre pe făgașul normal.

„Lipsurile din copilărie te lovesc. Şi când am ajuns la Rapid m-au lovit. Eu ziceam că sunt foarte serios, dar nu eram. Răzvan Lucescu mă iubea foarte mult, mă luase de la Chiajna şi Rapid era o echipă foarte puternică. Eu ziceam că sunt echilibrat, serios, dar nu eram.

Pentru că îmi ilipsea ceva, educaţia aia pe care trebuie să o ai de când eşti mic şi acolo am pierdut puţin trenul, dar mi-am revenit chiar după accidentare. Am fost în Germania şi de atunci viaţa mea s-a schimbat, când am venit din Germania”, a spus el, conform Orange Sport.