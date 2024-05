Valentin Mihăilă, despre viitorul său la Parma: „Toată lumea mă întreabă dacă rămân!”

Valetin Mihăilă a avut un sezon foarte bun la Parma. Românul a promovat alături de echipa sa în Serie A.

Recent, jucătorul de 24 de ani a vorbit despre viitorul său la echipa din Italia. Iată ce a precizat în legătură cu sezonul viitor.

„Toată lumea mă întreabă dacă rămân!”

„Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm. Este o mândrie să joci la Parma și să joci în Serie A”, a declarat Valentin Mihăilă, conform gds.ro.