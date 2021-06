Valentin Mihăilă, dorit pe Olimpico! Anunțul venit din Italia

Atacantul în vârstă de 21 de ani ar putea juca și în sezonul viitor în Seria A. Igli Tare, directorul sportiv al „vulturilor” a rămas impresionat de calitățile lui Valentin Mihăilă în meciul de cupă a Italiei din sezonul precedent, în care românul a marcat singurul gol al Parmei, terminată cu victoria lui Lazio, scor 2-1.

„Biancocelesti” sunt dispuși să plătească 8 milioane de euro și să îl cedeze Emmanuele Cicerelli la Parma, pentru mutarea lui Mihăilă pe Olimpico. Lazio i-ar oferi un angajament până în 2025 și un salariu mult mai bun, potrivit presei din peninsulă

Sky Sports claim Parma's Valentin Mihaila is of interest to Lazio. #Mihaila #Lazio #SerieA #Parma pic.twitter.com/ewuRZgXnqc

— LazioLand (@Lazio_Land) June 28, 2021