Valentin Mihăilă vorbește despre viitorul său la Parma: ”Mi-am dorit asta încă de la început”

Parma a promovat în Serie A, iar echipa sa a revenit în liga 1 a fotbalului italian după o pauză de trei ani.

Parma a celebrat promovarea în Piazza Garibaldi, unde mii de suporteri s-au adunat pentru a se bucura de reușită. Dennis Man a dezvăluit că va continua la echipă și în sezonul următor. Dennis Man a declarat că va rămâne alături de Parma și în sezonul următor.

Acum, Valentin Mihăilă a anunțat și el că va evolua pentru italienii în sezonul viitor.

Valentin Mihăilă a înscris din assist-ul lui Dennis Man golul care i-a asigurat primul loc în Serie B după duelul contra lui Cremonese, scor 1-1.

„Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma”, a spus Valentin Mihăilă, citat de Parma Live.

Ambii internaționali români au contract cu Parma până în 2025.