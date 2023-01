Valentin Țicu, dorit de Standard Liege! Ce spun oficialii Petrolului: „Nu pleacă niciun cent sub suma asta!”

Valentin Țicu, căpitanul și tânărul fundaș stânga al Petrolului Ploiești, este dorit în străinătate. Belgienii de la Standard Liege ar fi pe urmele sale.

Claudiu Tudor, președintele „Lupilor”, a vorbit despre interesul formației belgiene pentru Țicu. Iată ce a spus despre posibilul transfer.

„Nu pleacă niciun cent sub suma asta!”

„E adevărat, suntem în tatonări cu Standard pentru Țicu. Am fost întrebați, am răspuns, vedem ce se va întâmpla în continuare. Oricum, dacă se va ajunge la un transfer, indiferent de destinație, nu pleacă niciun cent sub 400.000 de euro.

Nu suntem disperați să vindem, motiv pentru care am putea lua în calcul doar potențiale oferte decente, nicidecum subevaluate, cum s-a întâmplat în cazul altor jucători”, a spus Claudiu Tudor, pentru Playsport.