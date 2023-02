Valeriu Iftime a dezvăluit bugetul lui FC Botoșani: „Dacă cineva în România spune că are mai puţin, nu îl cred”

Finanțatorul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, a anunțat că echipa moldavă are nevoie de 5,5 milioane de euro într-un sezon competițional.

„Dacă cineva în România îmi spune că are mai puţin de 5 milioane, eu nu îl cred”, a spus Valriu Iftime

Iftime susține că el trebuie să facă rost de 2,5 milioane de euro pentru ca lucrurile să meargă bine. 2 milioane vin din drepturile TV, iar încă unul din bani de bilete și publicitate, dar aceste sume pot varia.

„5,5 milioane de euro este bugetul. Foarte mare. Dacă cineva în România îmi spune că are mai puţin de 5 milioane, eu nu îl cred. Înseamnă că nu e în regulă matematica lui. Nu există.

Eu vă rog să încercaţi să faceţi o verificare, că nu e mare lucru, şi cred că cele mai mici salarii se apropie de 3.000, 4.000, 5.000 până în 7.000 de euro.

Nu există în România cluburi care să aibă asemenea salarii. N-ai cum! Una peste alta… Bine, aici vine academia care costă cam 600.000 de euro pe an.

Anul trecut am plătit două milioane de euro în fotbal din banii firmelor şi în 2021 am plătit 1,3 milioane de euro. Atât am dat noi ca să ţinem echipa în Liga 1 fără vreo datorie viitoare. Asta e.

Nu ştiu dacă voi cheltui mai mult, depinde ce putem vinde că pentru buget de 5 milioane trebuie să scoatem ceva. Ai 2 milioane din drepturi TV, mai faci maxim 1 milion din bilete, publicitate, 3. Îţi mai trebuie încă 2,5 milioane de euro. Simplu”, a precizat finanțatorul lui FC Botoșani, potrivit fanatik.ro.